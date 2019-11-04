Во Франции из-за шторма пострадали 6 человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате шторма "Амели", который обрушился на юго-запад Франции, шесть человек получили ранения, одна женщина пропала без вести, сообщает французский телеканал BFM .

По данным пожарных служб, пропавшая - 71-летняя пенсионерка из Ниццы, которую унесло течением. Место, в котором, предположительно, находится женщина, труднодоступное. Участите в поисково-спасательной операции принимают около 60 пожарных.

Как сообщает BBC, на юго-западе страны шесть человек получили ранения из-за падения ветвей деревьев. Более 35 тыс. домов по-прежнему находятся без электричества, нарушено транспортное сообщение.

Шторм "Амели" обрушился на юго-запад Франции 2 ноября. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков. Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна и др. 3 ноября шторм оставил без электричества по меньшей мере 100 тыс. домов. Скорость ветра в департаменте Жиронда в ночь с 2 на 3 ноября достигла 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года.-0-