Во Франции из-за снегопадов 170 тыс. домов остаются без электричества

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Франции из-за сильных снегопадов 170 тыс. домов лишены электроснабжения. Об этом сообщает в Twitter оператор энергосетей Франции Enedis .

Уточняется, что по состоянию на 9.00 по местному времени без электричества остаются домохозяйства в департаментах Дром, Изер, Ардеш, Рона и Луара. В пострадавшие от снегопадов населенные пункты мобилизованы более 2,2 тыс. специалистов компании Enedis. Стихия также нарушила дорожное сообщение в ряде районов. Коммунальные службы расчищают дороги от снега.

На сегодня снегопадов на юго-востоке страны не прогнозируется, однако 17 ноября в ряде районов возможен мокрый снег. В то же время на юго-западе страны, в департаментах Ланды и Атлантические Пиренеи, на 16 ноября объявлено оранжевое предупреждение из-за ливней, сообщает газета Le Parisien .

Сильные снегопады обрушились на юго-восток Франции 14 ноября. По состоянию на утро 15 ноября без электричества оставались более 330 тыс. домохозяйств.-0-