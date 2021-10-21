Во Франции из-за урагана "Аврора" без электричества остались 250 тыс. домов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за урагана "Аврора", обрушившегося на север Франции, без электричества остались по меньшей мере 250 тыс. домов. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По последним данным, в 12 департаментах на севере страны, в том числе в столичном регионе, метеорологическая служба Meteo France объявила оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на радио France Bleu, в некоторых коммунах департамента Приморская Сена с домов срывало крыши и падали деревья, а в департаменте Финистер на западе страны зафиксировано появление мини-торнадо.

Кроме того, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии наблюдается сложная обстановка на дорогах из-за падения деревьев и сильного ветра. На некоторых направлениях нарушено движение междугородных поездов.-0-