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15 ноября 2020, 23:03

Во Франции католики протестуют против ограничений, связанных с коронавирусом

Фото Reuters
Фото Reuters

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Французском городе Нант в воскресенье католики провели мессу под открытым небом в знак протеста против ограничений, связанных с COVID-19, которые запрещают коллективные молитвы в церквях. Об этом сообщает Reuters.

В Нанте десятки людей встали на колени на центральной площади под проливным дождем, чтобы помолиться и поддержать призывы к ослаблению запретов.

"Нам нужна духовная пища. Когда нас лишают мессы, нас будто лишают еды", - сказал один из протестующих Жером Дюшен, принимавший участие в акции в Нанте.

Некоторые протестующие собрались также у собора Сен-Луи в Версале, недалеко от Парижа. В самой же столице полиция запретила проводить демонстрацию.

Прихожане настаивают, чтобы церкви и соборы приняли необходимые меры, позволяющие исключить заражение COVID-19, и возобновили мессы.

Франция запретила религиозные службы 30 октября в рамках карантина, направленного на сдерживание распространения коронавируса и снижение нагрузки на больницы. Церкви и другие религиозные объекты остаются открытыми для индивидуальных посещений.-0-

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