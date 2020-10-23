Во Франции количество инфицированных COVID-19 превысило 1 млн

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число лиц, у которых было выявлено заражение новым коронавирусом, превысило за время эпидемии во Франции порог в 1 млн. Об этом со ссылкой на действующее при Министерстве здравоохранения страны мониторинговое агентство "Санте пюблик Франс" сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, за 24 часа, прошедших с вечера четверга, в стране подтверждено заражение более чем 42 тыс. человек. Это новый рекордный показатель для страны.

Сейчас количество инфицированных коронавирусом во Франции составляет 1 млн 41 тыс.-0-