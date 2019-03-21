Во Франции летчика истребителя выбросило из самолета при взлете

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время взлета истребителя Rafale во Франции внезапно сработала система катапультирования, выбросившая из кабины члена экипажа. Об этом
Инцидент произошел на военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна.
В процессе взлета сработал механизм катапультирования, и 64-летнего помощника пилота выбросило на взлетную полосу. Он серьезно пострадал и был госпитализирован.
Полиция занимается расследованием инцидента.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3894 BYN
|2.387 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.104 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2756 BYN
|3.271 BYN
|3.28 BYN