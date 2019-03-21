Во Франции летчика истребителя выбросило из самолета при взлете

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время взлета истребителя Rafale во Франции внезапно сработала система катапультирования, выбросившая из кабины члена экипажа. Об этом Parisien .

Инцидент произошел на военной базе Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна.

В процессе взлета сработал механизм катапультирования, и 64-летнего помощника пилота выбросило на взлетную полосу. Он серьезно пострадал и был госпитализирован.

Полиция занимается расследованием инцидента.-0-