Во Франции локдаун ввели еще в трех департаментах

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции ввели региональный локдаун в департаментах Ньевр, Об и Рона из-за увеличения роста заболевших COVID-19. Об этом сообщил в своем Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Как сообщает Euronews, во Франции уже в 16 департаментах действуют жесткие ограничения. К ним присоединились еще три - с сегодняшнего дня там будут открыты только продовольственные магазины и аптеки. Люди смогут удаляться от места жительства в пределах десяти километров. Выезжать из департаментов разрешено в исключительных случаях. Карантин в них продлится до 22 апреля.

Как заявил Оливье Веран, у нас появились еще три департамента, где складывается очень тревожная эпидемическая ситуация. Нагрузка на медицинские учреждения и врачей там растет и наблюдается очень высокая динамика распространения коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, на 26 марта во Франции зарегистрированы 4 484 659 случаев заражения COVID-19, умерли 93 535 человек. -0-