Во Франции мужчина открыл стрельбу по жандармам - трое погибли

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском департаменте Пюи-де-Дом мужчина открыл стрельбу по жандармам, убив троих и еще одного ранив, сообщает телеканал BFM TV.

По данным полиции, этой ночью поступил сигнал о домашнем насилии. Прибывшие на место инцидента жандармы увидели женщину, пытавшуюся укрыться на крыше дома. Когда полицейские приблизились к строению, вооруженный мужчина начал стрелять. Затем он поджег здание.

Известно, что супруге нападавшего удалось спастись. Сейчас она в безопасном месте.

По последним данным, злоумышленник все еще на свободе. Полиция пытается его задержать.-0-