Во Франции мужчина пытался ночью проникнуть в Версальский дворец

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Франции задержала мужчину, проникшего ночью на территорию Версальского дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

По словам представителя дворцово-паркового комплекса, ни предметам мебели, ни коллекциям дворца не был нанесен ущерб. "Этот человек приехал в Версаль из Парижа, сказал водителю такси, что намерен проникнуть в замок", - уточнил сотрудник музея. После этого таксист решил сообщить о подозрительном пассажире в полицию. Он рассказал, что мужчина представлялся королем.

Злоумышленник, как сообщил представитель дворца, был перехвачен после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею.

По информации правоохранителей, речь идет о 31-летнем мужчине. Других подробностей о его личности в полиции не привели. Злоумышленника поместили под стражу.-0-