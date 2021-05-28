Во Франции мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр вооруженный мужчина ворвался в полицейский участок и нанес несколько ножевых ранений сотруднице полиции, сообщает телеканал BFM TV.

Нападавший пытался скрыться на автомобиле, однако попал в аварию. По данным полиции, мужчина сейчас передвигается пешком, он вооружен.

В городе проводится спецоперация по поимке преступника. В ней участвуют более 80 жандармов, задействован вертолет. Другие подробности пока не приводятся.-0-