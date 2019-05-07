Во Франции мужчина взял пять заложников в магазине

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в городе Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом сообщила радиостанция France Info .

По ее информации, злоумышленник угрожает открыть огонь по полицейским, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика грозится застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.

На место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.-0-