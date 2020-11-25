Во Франции на акции протеста против закона о глобальной безопасности вышли около 2,5 тыс. человек

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Лионе вечером 24 ноября прошла акция протеста против принятого Национальным собранием закона о глобальной безопасности, сообщает телеканал France 3 Regions.

На площади около городского суда собралось несколько тысяч демонстрантов, выступавших, в частности, против запрета о распространении всякого рода изображений представителей правопорядка в СМИ и социальных сетях. Протестующие под музыку выкрикивали оскорбляющие полицейских лозунги. Для разгона митингующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. О задержанных на акции не сообщается.

По информации газеты La Liberation, вечером 24 ноября несколько сотен протестующих мигрантов собрались в центре Парижа на Площади Республики после того, как 17 ноября были ликвидированы их лагеря в пригороде столицы. Ранее сообщалось, что парижская полиция демонтировала около 500 палаток, установленных мигрантами на Площади Республики. Согласно данным неправительственных организаций, тогда на площади находилось более 450 мигрантов.

Участники парижских демонстраций хотели обратить внимание на свое бедственное положение после ликвидации их палаточного лагеря в пригороде Сен-Дени к северу от французской столицы, где, по оценкам МВД, проживали около 4 тыс. человек. Большинство беженцев были размещены во временных центрах, в то время как судьба около 1 тыс. человек так и осталась нерешенной.-0-