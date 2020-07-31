Во Франции на заводе компании Air Liquide произошел пожар

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар разгорелся 30 июля вечером на заводе по производству технических и медицинских газов компании Air Liquide рядом с городом Дуэ (департамент Нор). Об этом сообщило AFP со ссылкой на власти региона.

По данным пожарной службы департамента, на заводе, отнесенном к категории особо опасных химических объектов, во время возгорания произошли несколько взрывов. В частности, взорвалась автоцистерна на стоянке. По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь тушат 80 пожарных.

С начала пожара в городе была объявлена тревога, жителям приказано не покидать свои дома.-0-