Во Франции начали производить защитные маски для глухонемых

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции начали производить защитные маски, которые позволяют читать по губам, сообщает ТАСС.

Производство развертывает на своем предприятии рядом с Парижем одна из крупнейших французских ассоциаций инвалидов, созданная еще в 30-е годы XX века. Маска будет снабжена по центру широкой прозрачной частью, делающей губы видимыми для собеседника. Прозрачный экран делается из поливинилхлоридной пленки. Маска снабжена закрепляющимися за уши петлями из эластика, либо затяжками на липучках, позволяющими плотно укрепить ее на лице.

Установленная на маске фильтрующая материя высокого качества выдерживает 20 стирок. Пластиковая часть маски покрыта изнутри специальным составом, препятствующим ее запотеванию.

Идея такого устройства была выдвинута жительницей Тулузы Аниссой Мекрабеш, страдающей от глухоты. Она начала собирать на проект деньги через интернет методом краудфандинга. -0-