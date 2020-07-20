Во Франции начали расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступила к расшифровке бортовых регистраторов со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Бюро, размещенное 20 июля в Twitter.

"Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами, - отмечается в коммюнике. - Видео транслируется в прямом эфире в отдельное помещение, в котором присутствуют заинтересованные стороны".

Иранское агентство " target="_blank" rel="nofollow">ISNA 31 мая сообщало, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана.-0-