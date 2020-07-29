Во Франции начали сборку самого большого в мире экспериментального термоядерного реактора

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции стартовала сборка самого большого в мире экспериментального термоядерного реактора, сообщает радиостанция RFI.

Строительные работы в рамках международного проекта ITER объединили представителей 35 стран и продлятся до 2024 года. Заработает реактор спустя два года после их завершения. На полную мощность планируется выйти к 2035 году.

Надеждой будущего для ядерной энергетики назвал проект президент Эммануэль Макрон, обратившись к участникам официальной церемонии запуска строительства с видеообращением. "Успешная реализация проекта может дать человечеству источник энергии, производство которой не загрязняет окружающую среду, не дает выбросов углекислого газа и токсичных отходов", - отметил глава Франции в своей речи.

В качестве строительной площадки был выбран французский исследовательский ядерный центр Кадараш. ITER собирают в местечке Сен-Поль-ле-Дюранс, расположенном в 40 км от южного Экс-ан-Прованса. Элементы будущей установки создавались в странах - участницах проекта.

Будущий реактор ITER пока не предназначен для производства электричества: выделенная энергия пойдет на нагрев стенок токамака. Цель проекта - показать возможность генерации энергии термоядерным реактором. Существующие токамаки потребляют энергии больше, чем выделяют. За счет масштаба конструкции ITER ученые рассчитывают, что реактор сможет выделять энергии в десять раз больше, чем расходуется на нагрев плазмы. ITER также должен показать готовность технологий к строительству коммерческих термоядерных электростанций, он позволит оценить их надежность и безопасность.

Скептиков у реализации проекта также хватает. В первую очередь они критикуют его дороговизну. Так, по сравнению с первоначальными оценками стоимость возведения реактора возросла втрое и составила 20 млрд евро.-0-