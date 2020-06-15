15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции начался очередной этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава французского государства Эммануэль Макрон во время очередного обращения к нации, сообщает RFI.

С 15 июня вся территория страны объявлена "зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической обстановки. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые с 2 июня оставались в "оранжевой зоне", будут сняты сохранявшиеся ограничения. Полностью откроются кафе и рестораны, восстановится работа предприятий.

Президент также объявил, что снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами (в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них).

С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учеников. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме. Школы начали открываться с 11 мая, однако из-за строгого санитарного протокола не могли обеспечить прием всех учеников, и многие продолжают пока заниматься удаленно.

Данное выступление Эммануэля Макрона стало четвертым с марта телевизионным обращением президента к французам по поводу эпидемии коронавируса. 12 марта он объявил о закрытии школ по всей стране, 16 марта заявил о введении всеобщего строгого карантина, а 13 апреля сообщил о начале поэтапного снятия санитарных ограничений начиная с 11 мая. Президент пообещал в июле снова обратиться к нации с изложением основных направлений развития страны и реформ после нынешнего беспрецедентного кризиса.

Введенный 17 марта во Франции всеобщий карантин и обязательная изоляция продолжались до 11 мая. На первом этапе снятия санитарных ограничений французы получили возможность выходить из дома без специального формуляра с указанием ограниченного списка неотложных причин для перемещений. Тогда же поэтапно начали возобновлять работу школы. Разрешение вновь приступить к работе получили непродовольственные магазины, библиотеки, небольшие музеи. В общественном транспорте ношение защитных масок стало обязательным. Вторая фаза отмены ограничительных мер началась 2 июня, когда, в частности, был снят запрет на перемещения только в радиусе 100 км от места жительства.-0-