Во Франции наиболее отличившиеся люди удостоены ордена Почетного легиона

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд ученых, деятелей спортивной и деловой сферы, литераторов и другие удостоены в 2020 году французского ордена Почетного легиона, сообщает ТАСС. Как сообщается 1 января в государственном официальном вестнике L'Officiel, всего в этом году почетную награду получат 487 человек.

Жерар Муру, получивший звание офицера Почетного легиона, - один из трех ученых, которые разделили между собой Нобелевскую премию 2018 года за открытия в области лазерной физики. Таким образом оценено его совместное с канадской исследовательницей Донной Стриклэнд изобретение метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности.

Среди представителей научного сообщества звания рыцаря Почетного легиона (на ранг ниже) удостоился глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль. Второе по значимости в иерархии Почетного легиона звание великого офицера присвоено египтологу Кристиан Циглер и социологу Клодин Эрцлих, писателю Исмаилу Кадаре, психоаналитику и писательнице Юлии Кристевой. Среди спортивных деятелей повышения до офицера Почетного легиона удостоен бывший тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер, ныне возглавляющий департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА).

Повышение до высшей степени этой награды - кавалера Большого креста Почетного легиона - заслужили 98-летний Пьер Симоне и 99-летний Эдгар Тюпе-Томе - бывшие бойцы французского Сопротивления. Оба они также являются одними из последних живых обладателей французского ордена Освобождения, учрежденного в 1940 году генералом Шарлем де Голлем.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, - за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.-0-