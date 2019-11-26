Во Франции нашли деталь, оторвавшуюся от самолета Airbus

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города До, который находится в 10 км от аэропорта Тулуза-Бланьяк, обнаружил в своем саду крупную деталь, отвалившуюся от самолета Airbus. Об инциденте, произошедшем 19 ноября, сообщило 26 ноября в выпуске новостей региональное отделение государственного телеканала France-3.

Деталь имеет длину 1 м и ширину 50 см. Представитель корпорации Airbus подтвердил агентству AFP , что это действительно элемент конструкции одной из моделей самолетов, изготовленной на заводах компании.

С аэродрома Бланьяк осуществляются как коммерческие рейсы, так и испытательные полеты, так как рядом расположены заводы Airbus. Падение детали самолета не вызвало каких-либо разрушений в городе.-0-