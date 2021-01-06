Во Франции объявили о расширении кампании вакцинации

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции программа вакцинации от коронавируса будет значительно расширена, ускорена и упрощена. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает международное французское радио RFI.

В ближайшее время будет значительно увеличено число центров вакцинации, а также расширен список категорий лиц, которым может быть доступна вакцина.

Министр отметил, что к категориям тех, кто может получить инъекцию препарата Pfizer/BioNTech, прибавились сотрудники служб спасения и социальные работники старше 50 лет. К концу января все жители Франции старше 75 лет (в том числе проживающие не в специализированных учреждениях, а у себя дома) смогут сделать прививку. При этом речь идет о примерно 5 млн человек. До этого прививки делали только постояльцам домов престарелых и медицинским работникам старше 50 лет.

Французы, желающие привиться, вскоре смогут записаться на вакцинацию онлайн, по телефону или через приложение по отслеживанию контактов с зараженными.

В ближайшее время планируется значительно увеличить число центров вакцинации. По словам министра, изначально вакцины Pfizer/BioNTech были доставлены в 27 французских больниц, а с 6 января препарат будет находиться в более 100 медучреждениях по всей стране. С 11 января будут открыты 300 городских центров вакцинации вне больниц, а к концу января во Франции должны заработать 500-600 таких учреждений.

Кроме того, Франция увеличит заказы вакцин на европейском уровне. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам даст разрешение на применение в Евросоюзе американской вакцины Moderna, у Франции будет еще 500 тыс. доз этого препарата в месяц. Сейчас Франция получает 500 тыс. доз Pfizer/BioNTech в неделю.-0-