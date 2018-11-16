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Во Франции одобрили резолюцию по пересмотру Международной системы единиц

В мире 16.11.2018 | 16:14

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюцию по пересмотру базовых единиц Международной системы единиц (SI) одобрили на 26-й Генеральной конференции мер и весов, которая проходит во Франции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси, представители которого также участвуют в конференции.

Международная система единиц необходима, чтобы повседневные единицы измерений, будь то метр или секунда, оставались сопоставимыми и согласованными во всем мире. Новые определения закреплены в отношении четырех из семи базовых единиц - килограмма, ампера, кельвина и моля. Специалисты отмечают, что переопределение облегчит практическое использование системы SI. Все единицы теперь выражены при помощи констант, наблюдать которые можно в окружающем мире (например, это касается скорости света, постоянной Планка или постоянной Авогадро). Использование этих неизменяющихся естественных эталонов для измерений обеспечит надежность и постоянство определений единиц измерения в будущем. Последний остававшийся артефакт, международный прототип килограмма, официально заменяется новой реализацией в виде физического эксперимента, опирающегося на значение постоянной Планка.

Одобрение резолюции по пересмотру Международной системы единиц стало результатом многолетнего плодотворного сотрудничества национальных метрологических институтов и Международного бюро мер и весов (BIPM). "Завершение пересмотра SI является исторической вехой, второй после принятия Международной метрической конвенции в 1875 году. Мы говорим об окончательном отказе от связи SI с артефактами. По сути, принимается новая система единиц, которая будет использоваться практически во всех странах мира", - констатировал директор Международного бюро мер и весов Мартин Милтон.

Переопределенные единицы измерений откроют новые возможности для развития и внедрения инновационных решений и технологий в науке и на производстве, в повседневной жизни. Например, более точное измерение температуры поможет усовершенствовать мониторинг и прогнозирование климатических изменений. Определение секунды через атомные часы позволит с высокой точностью определять местоположение объекта на местности. Специалисты отмечают, что без измерений нового уровня точности будет невозможным развитие технологий для интернета и мобильной связи, навигационных систем и продвижения "умных городов".

Резолюция вступит в силу 20 мая 2019 года.

Беларусь занимает активные позиции в области развития метрологии. Указом №44 от 27 января 2003 года Госстандарт определен в качестве органа, координирующего участие в работе Генеральной конференции мер и весов (CGPM). С 2003 года наша страна является ассоциированным членом этой организации. В настоящее время Беларусь находится на завершающем этапе присоединения к Метрической конвенции в качестве полноправного члена. Вопросы завершения этих работ обсуждены во время встречи заместителя председателя Госстандарта Дмитрия Барташевича и директора Белорусского государственного института метрологии Валерия Гуревича с директором BIPM на полях 26-го заседания CGPM.

"Полноправное участие нашей страны в Метрической конвенции предоставит возможность более системного и комплексного развития области обеспечения единства измерений в стране и усилит позиции белорусской стороны на площадке ЕАЭС. Ожидается, что данная задача будет реализована до 2020 года, - отметили в Госстандарте. - Актуальной задачей белорусской метрологии является повышение точности оказываемых услуг, а промышленность и наука должны быть готовы к разработке и применению более точных и стабильных средств измерений, а также получению результатов измерений с меньшей неопределенностью."-0-

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