Во Франции ограбили инкассаторский фургон: украдено несколько миллионов евро

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском Лионе неизвестные совершили вооруженное нападение на бронированный инкассаторский фургон. Украдено несколько миллионов евро, сообщает французское издание L'essentiel.

Инцидент произошел днем перед Банком Франции. Отъезжавший от здания инкассаторский фургон был заблокирован двумя автомобилями коммунальных служб. Угрожая инкассаторам оружием, злоумышленники забрали мешки с деньгами. Перед тем как покинуть место преступления, грабители подожгли фургон. Автомобили, на которых они скрылись, позже обнаружили сгоревшими к югу от Лиона.

Прокуратура не называет точную сумму, которая досталась злоумышленникам, однако сообщает, что речь идет о нескольких миллионах евро. По сведениям газеты Le Parisien, были похищены 9 млн евро.

В результате происшествия никто не пострадал. Расследование было поручено Межрегиональному управлению судебной полиции (DIPJ) и специальному межрегиональному суду (JIRS).-0-