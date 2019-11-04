Во Франции ограбили собор из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кафедральный собор Олорон-Сент-Мари (Франция), который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, был ограблен неизвестными, сообщает французская газета
Ограбление произошло в ночь с 3 на 4 ноября. Сначала преступники протаранили машиной укрепленную дверь собора, затем распилили решетки в часовне, где находились сокровища. По данным полиции, похищены ювелирные кресты, чаши, литургические облачения и др. Преступники скрылись в неизвестном направлении.
Со слов мэра города Олорон-Сент-Мари, преступление нанесло значительный ущерб собору. На данный момент проводится инвентаризация, подсчитывается сумма ущерба. Ведется расследование.-0-