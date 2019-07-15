Во Франции около 2,7 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,7 тыс. туристов эвакуированы из кемпингов в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции из-за сильного пожара, возникшего в лесополосе. Об этом сообщил телеканал
По предварительным данным, пожар начался в коммуне Аржелес-сюр-Мер. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 19 м в секунду, огонь начал быстро распространяться, сейчас он идет в сторону побережья.
Пожарно-спасательные службы эвакуировали из трех кемпингов 2,7 тыс. туристов, которые временно размещены в зданиях гимназий. В тушении пожара принимают участие десятки сотрудников пожарной службы, борьба с огнем ведется также с помощью двух самолетов Canadair.
Ежегодно в коммуне Аржелес-сюр-Мер отдыхает до 150 тыс. человек.-0-
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