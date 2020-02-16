Во Франции около 7 тыс. домов остались без света из-за шторма Dennis

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. домохозяйств лишены электричества в результате обрушившегося на северо-запад Франции шторма Dennis. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора энергосетей Enedis.

Речь идет о регионе Бретань, где сильный ветер оборвал многие участки линий электропередачи. Наибольшее число домов остались без электричества в департаментах Финистер, Кот-д'Армор и Морбиан.

В устранении последствий непогоды участвуют около 450 сотрудников Enedis.

Шторм Dennis обрушился на северо-западное побережье Франции в ночь на 16 февраля. В ряде департаментов, по данным синоптиков, порывы ветра достигают 28 м/с. В течение всего дня в Бретани ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям. В связи с непогодой власти города Нант распорядились закрыть на весь день общественные парки и сады. В настоящий момент предпоследний уровень погодной опасности, согласно национальной метеорологической службе Meteo-France, сохраняется в Финистере и Морбиане.-0-