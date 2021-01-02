2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции оштрафовали 6,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа в Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Отмечается, что с 20.00 31 декабря по 6.00 1 января полицейские провели более 45 тыс. проверок. Уважительную причину выхода на улицу не смогли подтвердить 6650 человек. Как сообщается, за первое такое нарушение во Франции взимают 135 евро, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до 3750 евро.

За различные правонарушения задержаны 662 человека, из них 407 заключены под стражу. При столкновениях с агрессивно настроенными гражданами по всей стране пострадали 25 полицейских и жандармов. Как минимум трое - в результате стычки с участниками масштабной нелегальной вечеринки в регионе Бретань на западе страны, где собрались 2,5 тыс. человек.

МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. -0-