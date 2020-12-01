Во Франции основной этап вакцинации от коронавируса планируется в апреле-июне

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции планируют провести основной этап вакцинации населения от коронавируса в апреле - июне 2021 года. Об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским премьер-министром Александером Де Кроо, сообщает ТАСС.

Эммануэль Макрон отметил, что "первая кампания по вакцинации будет ориентирована на более уязвимые группы населения". Планируется, что она пройдет с использованием вакцин первого поколения и с учетом того количества доз, которое будет в распоряжении Франции. "Второй этап вакцинации придется на апрель - июнь", - сказал Эммануэль Макрон. Президент Франции добавил, что на втором этапе будут привиты самые широкие слои населения.-0-