Во Франции от ливней погибли пять человек

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни и наводнения, которые охватили департамент Приморские Альпы на юго-востоке Франции, привели к гибели пяти человек. Такие обновленные данные сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе поездки по пострадавшим районам. Его выступление транслировал телеканал BFM.

"Итог трагический - пять человек погибли, семеро пропали без вести", - сказал французский лидер, выразив соболезнования родственникам и друзьям погибших. По его сведениям, еще 13 граждан, вероятно, также пропали без вести. Макрон сообщил, что декрет о признании 55 коммун местом природной катастрофы уже подписан и вступит в силу с момента его публикации в официальном государственном вестнике 8 октября.

Президент также подчеркнул необходимость быстро начать восстановление пострадавших районов. Создаваемый в настоящее время совместно с местными властями Фонд поддержки департамента "получит от государства 100 млн евро в начальный период". "За этим последуют новые сотни миллионов", - сообщил Макрон. Также будет задействован уже существующий специальный французский фонд помощи при стихийных бедствиях, использованы средства из спецфондов Евросоюза. На восстановление разрушенных домов уже выделено около 50 млн евро. Это позволит воссоздать 80% уничтоженного или сильно пострадавшего жилья.

По данным префектуры департамента, в районе полностью уничтожены 35 км горных дорог и около десятка мостов. Ряд населенных пунктов отрезан от мира, сообщение с ними осуществляется только с помощью вертолетов, которые привозят продовольствие и воду.

Крупномасштабные разрушения были вызваны ливнями, в результате которых за 24 часа выпало около 500 мм осадков на 1 кв. м. Это привело к выходу горных рек из берегов, сходу селей, разрушению многочисленных домов.-0-