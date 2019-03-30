Во Франции отмечают рекордную гибель дельфинов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берега Франции из Атлантического океана за три месяца 2019 года вынесло 1100 мертвых дельфинов. Об этом сообщает телеканал France 24 .

Массовую гибель морских млекопитающих связывают с промышленным рыболовством. Специалисты национального центра научных исследований Университета Ла-Рошели отмечают, что 90% дельфинов погибли из-за ранений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.-0-