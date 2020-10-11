Во Франции пять человек погибли в авиакатастрофе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение одномоторного туристического самолета со сверхлегким моторным летательным аппаратом случилось в департаменте Эндр и Луара (центральная часть Франции), сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента. Погибли пять человек.

"В туристическом самолете модели Diamond DA40 находились три человека, в сверхлегком аппарате - еще двое. Столкновение произошло в воздухе. В результате сверхлегкий аппарат разбился об ограждение жилого дома в городе Лош, а самолет упал в нескольких сотнях метров от этого места, в зоне, где не было жилых строений. Все пять человек погибли", - цитирует ТАСС заявление представителя префектуры.

Личности погибших не установлены. Не известны также причины столкновения. Место падения самолета было быстро установлено сотрудниками авиадиспетчерской службы аэропорта города Лион.-0-