Во Франции по причине гололедицы столкнулись 18 автомобилей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате столкновения на юго-западе Франции в департаменте Жиронда восемнадцати автомобилей. Об этом 5 января сообщило Agence France-Presse (AFP).
В столкновении участвовали 13 легковых автомобилей и пять грузовых. Причиной ДТП названа гололедица.-0-
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