Во Франции полиция разогнала массовые вечеринки за нарушение карантина

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в ночь на 13 декабря полиция разогнала две крупные вечеринки за нарушение жестких карантинных мер, сообщает радио RFI.

По данным полиции, в Марселе в нелегальном мероприятии приняли участие около 500 человек, а в Страсбурге - примерно сотня. Правоохранительные органы выписали штрафы в размере 135 евро за нарушение локдауна, а в отношении организаторов вечеринок проводятся расследования.

Отмечается, что в Марселе праздник состоялся в зале, предназначенном для проведения свадеб. Организаторы, арендовавшие помещение, сказали собственникам, что планируют использовать его в качестве склада. По данным полиции, всего на мероприятие пришли от 500 до 700 человек, хотя зал предназначен всего на 200 гостей. На кадрах с вечеринки видно, что люди стояли близко друг к другу без масок.

Полицейские начали расследование в отношении организаторов мероприятия. Их могут обвинить в том, что они подвергли опасности жизни гостей. Самим клиентам, по данным префектуры, выписали штрафы за нарушение карантина, однако задерживать их не стали.

Вечеринка в Марселе стала одним из крупнейших нелегальных мероприятий, о котором стало известно полиции, с момента введения строгих карантинных мер во Франции. Согласно постановлению властей, выйти на улицу по всей стране можно только по уважительной причине, а передвижения по Франции строго ограничены.

Аналогичное мероприятие прошло в Страсбурге. Там вечернику организовал молодой житель города в помещении, принадлежащем его матери. Полиция выписала два штрафа и начала уголовное расследование.

Режим жестких карантинных мер во Франции будет снят 15 декабря. После этого в стране введут комендантский час. Согласно утверждениям властей, с эпидемией коронавируса пока справиться не удалось, а количество новых случаев заражения в день по-прежнему превышает 10 тыс.-0-