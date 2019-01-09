Во Франции потерпел крушение истребитель: судьба пилотов неизвестна

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель французских ВВС Mirage 2000D потерпел крушение на востоке Франции, обломки самолета найдены, сообщает телеканал France 3.

Ранее французские СМИ сообщили, что самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из авиабазы Нанси-Оше незадолго до полудня. Связь с истребителем была потеряна, когда он пролетал над горным массивом Юра. Самолет осуществлял учебно-тренировочный полет на низкой высоте над границей департаментов - Ду и Юра.

Сейчас проводится операция по поиску членов экипажа.-0-