Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
9 января 2019, Ср
-20°C
Малооблачно EUR 2.4718
USD 2.1569
RUB 3.2166
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: главная ценность Беларуси - люди, которые своим талантом приумножают славу страны
Президент
Для многодетных семей в Беларуси в этом году построят в 1,7 раза больше жилья
Общество
Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто
Общество
120 000 на мечты! Главный приз от "Евроопт" выиграл монтажник-высотник из агрогородка Лесной!
Общество
В КГК Витебской области создали горячую линию по вопросам проведения проверок в Оршанском районе
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Во Франции потерпел крушение истребитель: судьба пилотов неизвестна
20:23 В мире
В Витебском краеведческом музее появились копии археологических артефактов
20:01 Культура
На севере Испании разбился небольшой самолет
19:59 В мире
РЕПОРТАЖ: Особенности межнационального уклада жизни в белорусском поселке
19:21 Регионы
В Оренбургской области горит завод промышленного цинкования
19:03 В мире
В Витебской области на время посевной дополнительно привлекут около 800 человек
19:00 Регионы
На ферме в Молодечненском районе животное смертельно травмировало рабочего
18:44 Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
18:38 В мире
РЕПОРТАЖ: Белорусский детский хоспис: четверть века любви и помощи
18:28 Общество
Мужчину оштрафовали за покупку "золота" в игре по украденной карточке
18:09 Происшествия
Разработки двух резидентов ПВТ вошли в число самых инновационных на выставке в Лас-Вегасе
18:03 Технологии
Более 200 силосных траншей построят в 2019 году в Витебской области
17:48 Регионы
Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ
17:43 Общество
В Березовке мужчина после конфликта с сожительницей выпал из окна
17:40 Происшествия
Форвард Артем Артемов покидает ХК "Динамо-Минск"
17:37 Спорт
Четыре человека утонули в Беларуси за первую неделю января
17:35 Происшествия
В Беларуси продлили возможность использования карточек без чипа до 2023 года
17:31 Технологии
Выступление Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", спецпремии и премии "Белорусский спортивный Олимп"
17:25 Президент
"Белкартография" выпустит карты Минска ко II Европейским играм
17:21 Регионы
Лукашенко: главная ценность Беларуси - люди, которые своим талантом приумножают славу страны
17:11 Президент
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Во Франции потерпел крушение истребитель: судьба пилотов неизвестна

В мире 09.01.2019 | 20:23

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель французских ВВС Mirage 2000D потерпел крушение на востоке Франции, обломки самолета найдены, сообщает телеканал France 3.

Ранее французские СМИ сообщили, что самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из авиабазы Нанси-Оше незадолго до полудня. Связь с истребителем была потеряна, когда он пролетал над горным массивом Юра. Самолет осуществлял учебно-тренировочный полет на низкой высоте над границей департаментов - Ду и Юра.

Сейчас проводится операция по поиску членов экипажа.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
авиакатастрофа, Франция
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4718 BYN 2.469 BYN 2.475 BYN
USD
2.1569 BYN 2.156 BYN 2.162 BYN
RUB
3.2166 BYN 3.207 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Развлечение повышенной опасности
Все видео

Фотоновости

Церемония вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп"
Все фото

Инфографика

Советы автолюбителям: как завести машину в мороз Автомобиль с механической коробкой передач рекомендуется заводить, выжав сцепление, после чего не отпускать его несколько минут. Тем самым облегчится запуск двигателя и уменьшится нагрузка на КПП.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Понятие "духовное возрождение" стало гимном судьбы белорусского народа - Лукашенко
Выступление Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", спецпремии и премии "Белорусский спортивный Олимп"
Лукашенко: главная ценность Беларуси - люди, которые своим талантом приумножают славу страны
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь подтверждает готовность содействовать восстановлению сирийской экономики
Министр иностранных дел Австрии посетит Беларусь
Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество
Экономика
Фото из архива В Беларуси в 2019 году планируют увеличить добычу нефти до 1 млн 690 тыс. т
МНС предлагает обсудить изменения в правилах организации азартных игр
Почти 500 иностранцев устроились на работу в ПВТ с начала действия декрета о цифровой экономике
Происшествия
В зале суда Суд приговорил убийцу двух девушек в Бобруйске к высшей мере наказания
На ферме в Молодечненском районе животное смертельно травмировало рабочего
Мужчину оштрафовали за покупку "золота" в игре по украденной карточке
Общество
Фото из архива Для многодетных семей в Беларуси в этом году построят в 1,7 раза больше жилья
РЕПОРТАЖ: Белорусский детский хоспис: четверть века любви и помощи
Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ
Регионы
РЕПОРТАЖ: Особенности межнационального уклада жизни в белорусском поселке
В Витебской области на время посевной дополнительно привлекут около 800 человек
Более 200 силосных траншей построят в 2019 году в Витебской области
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Саснович сумела выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв первый сет австралийке Хон со счетом 0:6
Форвард Артем Артемов покидает ХК "Динамо-Минск"
Участие в чемпионате Беларуси по борьбе примут более 350 атлетов
Технологии
Фото с сайта ПВТ Разработки двух резидентов ПВТ вошли в число самых инновационных на выставке в Лас-Вегасе
В Беларуси продлили возможность использования карточек без чипа до 2023 года
В Китае будет создана платформа моделирования Земли
Культура
Виктор Манаев. Фото из архива Манаев: спецпремия Президента дает понимание, что твой труд нужен и людям, и государству
В Витебском краеведческом музее появились копии археологических артефактов
Том Синатра напел в Бресте белорусский гимн
Калейдоскоп
Фото c сайта eurovision.tv Израиль представил логотип "Евровидения-2019"
Алла Пугачева взбудоражила соцсети новым фото
Нюша показала новое фото маленькой дочки
Газета 7 дней
Одинокому – по «ангелу»
Анна Ковальчук: «Актер – это загадка»
80 лет в строю искусства
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия