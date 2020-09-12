Во Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, четыре человека погибли

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного туристического самолета в департаменте Жиронда, пишет газета Sud Ouest.

По информации издания, авария произошла 12 сентября примерно в 14:30 вблизи населенного пункта Гюжан-Местрас. Самолет взлетел с аэродрома Вильмари, совершил резкий поворот и упал в лесу. Сообщается, что это был первый полет пилота.

В результате погибли пилот и все пассажиры. Падение самолета вызвало лесной пожар на площади 3,5 тыс. кв. м. На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы.-0-