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29 октября 2020, 07:38

Во Франции повторно вводят режим самоизоляции

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о повторном введении в стране режима самоизоляции с 30 октября из-за усиления распространения коронавируса. Об этом сообщил глава государства во время телеобращения к нации, передает ТАСС.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон.

Он уточнил, что режим будет действовать на всей территории Франции. "Весь комплекс объявленных мер будет применяться в стране минимум до 1 декабря", - сказал президент республики.

По его словам, задача состоит в том, чтобы снизить количество случаев заражения, а также уменьшить масштабы госпитализации.

Все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются с пятницы.

Эммануэль Макрон заверил, что государство, как и во время первой самоизоляции, будет поддерживать бизнес. В полном объеме возобновляется выплата пособий тем, кто вынужденно останется без работы.-0-

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