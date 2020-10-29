Во Франции повторно вводят режим самоизоляции

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о повторном введении в стране режима самоизоляции с 30 октября из-за усиления распространения коронавируса. Об этом сообщил глава государства во время телеобращения к нации, передает ТАСС.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон.

Он уточнил, что режим будет действовать на всей территории Франции. "Весь комплекс объявленных мер будет применяться в стране минимум до 1 декабря", - сказал президент республики.

По его словам, задача состоит в том, чтобы снизить количество случаев заражения, а также уменьшить масштабы госпитализации.

Все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются с пятницы.

Эммануэль Макрон заверил, что государство, как и во время первой самоизоляции, будет поддерживать бизнес. В полном объеме возобновляется выплата пособий тем, кто вынужденно останется без работы.-0-