Во Франции предъявили обвинения террористу, сбившему двух полицейских

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский судья по делам о терроризме 1 мая предъявил обвинения мужчине, который намеренно сбил на автомобиле двух полицейских в городе Коломб (департамент О-де-Сен, западнее Парижа). Как сообщила прокуратура по делам о терроризме, 29-летний француз обвиняется в попытке убийства представителей власти, совершенной в рамках террористического замысла, передает ТАСС.

27 апреля злоумышленник за рулем BMW сбил двух полицейских на мотоцикле, они получили тяжелые травмы ног. Легкие ранения получил находившийся рядом с мотоциклистами полицейский.

В автомобиле правоохранители нашли нож и записку, в которой он заявил о верности идеям террористической группировки "Исламское государство". На допросе он утверждал, что был намерен "всеми силами включиться в борьбу за установление шариата на земном шаре".

По информации радиостанцией France Info, этот человек не числился в базе данных французской полиции в числе лиц, причастных к радикальному исламу.-0-