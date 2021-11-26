Во Франции предложили создать гуманитарный коридор для мигрантов, желающих попасть в Великобританию

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат французского Национального собрания Жан-Люк Меланшон предложил создать гуманитарный коридор для мигрантов между Францией и Великобританией, сообщает французский телеканал BFM TV. По словам политика, таким образом можно помочь мигрантам безопасно добраться до Великобритании. Сейчас многие из них погибают, пытаясь на лодках пересечь Ла-Манш. "Для меня приоритетом являются люди. У меня больше нет слов, чтобы описать то, что мы делаем", - заявил Жан-Люк Меланшон. "Мы поможем людям пересечь границу", - добавил политик, имея в виду организацию паромов, чтобы помочь мигрантам добраться до Англии. Он также заявил, что Франция не должна быть "защитным заграждением" от мигрантов для Великобритании. Число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В 2021 году в Соединенное Королевство по этому маршруту прибыли более 25 тыс. нелегальных мигрантов. 11 ноября был зафиксирован крупнейший суточный показатель - 1185 человек. Путешествие через проливы достаточно опасное, многие мигранты погибают. Так, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до британского побережья. Погибли 27 человек, спасатели продолжают поиск пропавших без вести.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!