8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции при крушении вертолета погиб миллиардер и политик Оливье Дассо, сообщает РБК. Наследнику авиапромышленного концерна Dassault было 69 лет. Его вертолет разбился накануне вечером при взлете с частной площадки в департаменте Кальвадос недалеко от города Довиль. Пилот также погиб. Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства. Оливье Дассо занял 361-е место в рейтинге миллиардеров Forbes 2020 года, его состояние было оценено в $4,7 млрд. Дассо был внуком Марселя Дассо - французского авиаинженера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-джеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа, кроме всего прочего, контролирует газету Figaro. После смерти деда в 1986 году отец Оливье Дассо - Серж Дассо - назначил сына заместителем директора дочерней компании Europe Falcon Service. После этого он стал стратегическим директором подразделения Dassault Aviation, занимавшегося гражданской авиацией. Оливье Дассо был профессиональным пилотом, ему принадлежит несколько мировых рекордов скорости. Политическую карьеру погибший начал в 1977 году, когда избрался в городской совет Парижа. В Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) впервые избрался в 2002 году, после чего трижды переизбирался. Являлся членом консервативной партии "Республиканцы".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!