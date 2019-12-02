Во Франции при крушении вертолета погибли трое спасателей

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряд спасателей из трех человек, занимавшийся борьбой с последствиями наводнения на юго-востоке Франции, погиб в результате крушения вертолета сил гражданской безопасности, сообщает ТАСС.

Связь пропала с вертолетом еще вечером 1 декабря. В тот момент воздушное средство направлялось в аэропорт, расположенный в департаменте Вар, для завершения поисково-спасательной операции. Три пассажира вертолета были обнаружены мертвыми сегодня в 3.30 (по минскому времени) в районе коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон).

Причины произошедшего пока неясны, проводится расследование.-0-