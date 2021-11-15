Во Франции при пожаре в отеле пострадали 10 человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в отеле "Аппарт сити", расположенном в коммуне Антиб на Лазурном берегу Франции, пострадали 10 человек, в том числе дети, сообщает телеканал BFM TV.

Семь пострадавших были доставлены в больницу. Еще одного человека госпитализировали с серьезными ожогами и отравлением продуктами горения.

Также сообщается, что более 50 человек были эвакуированы из отеля.

Инцидент произошел сегодня ночью из-за возгорания в одном из номеров. В тушении пожара были задействованы 63 пожарных и около 30 автомобилей экстренных служб.-0-