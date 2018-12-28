Во Франции при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Бобиньи произошел пожар в жилом доме, погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает французский телеканал BFM.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже здания. В тушении огня принимали участие около ста пожарных. Им удалось быстро потушить огонь, не позволив распространиться на другие этажи.
Среди жертв - две девочки в возрасте 3 и 7 лет.
Причины пожара пока не установлены, ведется расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN