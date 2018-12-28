Во Франции при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Скриншот из видео с телеканала

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Бобиньи произошел пожар в жилом доме, погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает французский телеканал BFM.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже здания. В тушении огня принимали участие около ста пожарных. Им удалось быстро потушить огонь, не позволив распространиться на другие этажи.

Среди жертв - две девочки в возрасте 3 и 7 лет.

Причины пожара пока не установлены, ведется расследование.-0-