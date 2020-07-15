Во Франции примут закон против сепаратизма

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции намерено представить осенью проект закона о борьбе с сепаратизмом. Об этом сегодня заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента), сообщает ТАСС.

"Проект закона против сепаратизма будет внесен на рассмотрение Совета министров после летних отпусков и призван противодействовать группам, пытающимся создать противовес обществу на этнической или религиозной основе", - сообщил Жан Кастекс.

Премьер-министр назвал борьбу против радикального исламизма важной задачей нового французского правительства. "Республика является стержнем общества, ни одна религия, ни одна доктрина, ни одна группа не могут посягать на законы республики", - подчеркнул он.-0-