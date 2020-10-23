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23 октября 2020, 15:18

Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов

Фото AP
Фото AP

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские власти приняли комплекс экстренных мер, чтобы не допустить новых терактов на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности, сообщает ТАСС.

"По следам теракта, произошедшего в столичном регионе 16 октября, был принят ряд срочных мер. Было решено провести осмотр 123 квартир, из них 56 уже проверены, - сказал премьер. - Рассмотрены 1279 сообщений на платформе "Фарос", собирающей информацию о правонарушениях. Это повлекло за собой задержание 27 человек". Также закрыта мечеть в парижском пригороде Пантен, распущена исламистская группировка "Шейх Ясин".

По словам премьера, чтобы избежать повторения трагедии, будет усилена охрана служащих, подвергающимся угрозам. Кастекс сообщил о создании при прокуратуре Парижа группы по наблюдению за социальными сетями. "Другие меры в настоящий момент рассматриваются. Решение по ним будет принято в ближайшие дни", - сказал премьер.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела было поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент назвал случившееся терактом.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати показал детям ряд материалов, в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции. В рамках расследования были задержаны 16 человек, девять из них отпущены на свободу. В отношении семи человек начато судебное расследование по подозрению в соучастии в убийстве, совершенном в связи с террористической деятельностью.-0-

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