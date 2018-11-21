Во Франции приняли законы против фейковых новостей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Инициатором законопроектов стал президент Франции Эммануэль Макрон. С их помощью французский лидер надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых известий во время предвыборных кампаний.

Согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении платного контента.

Между тем законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике во Франции, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Эммануэль Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.-0-