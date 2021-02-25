Во Франции продлят срок службы атомных реакторов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции на 10 лет продлевают срок службы самых старых реакторов, установленных на атомных электростанциях. О соответствующем решении местного регулятора сообщает Euronews.

Речь идет о 32 реакторах мощностью 900 МВт (э), запущенных в конце 1970-х и начале 1980-х годов на восьми АЭС в разных частях страны.

При проектировании срок эксплуатации реакторов не был определен, но предполагалось, что он составит 40 лет. Компании "Электрисите де Франс" предписано провести некоторые работы и испытания для обеспечения безопасности АЭС.

Сейчас 70% электроэнергии производится во Франции на атомных станциях. Это больше, чем в любой другой стране мира. В организации "Гринпис" это вызывает много недовольства: там считают, что АЭС представляют большую угрозу для окружающей среды.

К 2035 году Франция намерена снизить долю атомной энергетики до 50%.-0-