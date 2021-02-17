Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:35 Воскресенский о Бабарико: неверно противопоставлять себя суду Общество
11:33 ЕЭК: обращений о вступлении Ирана в ЕАЭС не поступало Экономика
11:27 До -26°С ожидается в Беларуси 18 февраля Общество
11:22 В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом В мире
11:21 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили производство на 4% Экономика
11:18 Караник: в 2020 году свыше 67% бюджета Гродненской области направили на соцсферу Регионы
11:09 Власти Нидерландов вернули комендантский час, отмененный окружным судом В мире
11:06 Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка Происшествия
10:58 В подсобном помещении Брестской горбольницы произошел пожар - никто не пострадал Происшествия
10:54 Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год Экономика
10:51 Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту Общество
10:45 В Рогачевском районе разорвался отопительный котел в частном доме Происшествия
10:38 Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае Экономика
10:25 БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества Общество
10:17 Юноши из Новополоцка проходят курс молодого бойца в погранотряде Регионы
10:16 ФОТОФАКТ: Снегопады в Греции засыпали афинский Акрополь Калейдоскоп
10:15 Правительство возместит банкам из бюджета проценты по кредитам предприятиям легпрома Экономика
10:10 БРСМ и "Мобильные кадры России" подписали соглашение о сотрудничестве Общество
10:08 Стартап-центр БГУ принял первых резидентов Общество
10:05 ТПП Гродненской области и Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:04 В Молодечненском районе ликвидировали самогонный цех Происшествия
10:01 Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета Экономика
09:49 Стартует серия бесплатных вебинаров для открывающих свой бизнес женщин Общество
09:48 Депутат: частник требует максимальных гарантий и льгот, а госпредприятия несут огромную соцнагрузку Общество
09:42 "Студенты на Орбите" окажутся во время творческого форума в Гомеле Регионы
09:36 Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов В мире
09:36 Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой - расследование завершено Происшествия
09:32 Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы Политика
09:25 Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием Общество
09:24 Через COVAX первые поставки вакцины от COVID-19 должны пойти в конце февраля В мире
Все новости
Все новости
В мире
17 февраля 2021, 09:36

Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов

Фото Euronews
Фото Euronews

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея Франции проголосовала за принятие законопроекта "Об укреплении республиканских принципов", сообщает Euronews.

Изначально документ носил название "О сепаратизме", что подразумевало отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии.

Документ поддержали 347 членов Ассамблеи, 151 высказался против. В конце марта слушания касательно законопроекта пройдут в Сенате Франции.

Анонсированный в октябре 2020 года президентом Франции Эммануэлем Макроном законопроект предусматривает, в частности, борьбу с распространением ненависти в интернете, усиленный контроль над деятельностью НКО, прозрачность финансирования религиозных структур, надзор над обучением на дому и другое.

Текст законопроекта вызвал волну критики как правых и ультраправых партий, считающих эти меры недостаточными из-за отсутствия ограничений на ношение платка или контроль за радикализацией, так и левых партий, видящих в законопроекте стигматизирующий мусульман подтекст. Активисты и академическое сообщество опасаются ущемления прав НКО.

В воскресенье, 14 февраля, около двухсот противников законопроекта собрались в центре Парижа на митинг. Недовольство у протестующих вызывает в том числе вмешательство государства в деятельность неправительственных организаций вплоть до возможного запрета на работу некоторых из них. Манифестанты также обвиняют правительство в исламофобии.

В конце 2020 года по Франции прокатилась волна громких терактов. Жертвой одного из них стал учитель истории Самюэль Пати, в результате другого погибли две прихожанки и привратник католического храма в Ницце. После этого Эммануэль Макрон заявил, что власти страны развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство Франция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 12 828 заразившихся коронавирусом
Скриншот из видео Euronews Власти Нидерландов вернули комендантский час, отмененный окружным судом
Фото из архива Через COVAX первые поставки вакцины от COVID-19 должны пойти в конце февраля
Фото AP Photo Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю снизилось на 16%, летальных исходов - на 10%
Фото из архива В Бразилии приостанавливают прививочную кампанию из-за нехватки вакцин от COVID-19
Фото picture alliance В США морозы бьют рекорды столетней давности
Главное
Во время совещания Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1134 пациента с COVID-19, выписаны 1028
Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год
Старт продаж сразу в двух домах Minsk World! Квартиры в "азиатских" новостройках - от 2600 рублей за метр
Топ-новости
Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием
Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту
Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае
Делегат ВНС: создание качественных условий для жизни прямо влияет на развитие страны
Стартап-центр БГУ принял первых резидентов
Католики празднуют Пепельную среду
БРСМ и "Мобильные кадры России" планируют реализовать дорожную карту сотрудничества
Ковалев: бизнес и политика однозначно несовместимы
Петришенко: предприятия регионов должны видеть своих будущих специалистов уже среди школьников
В районе БелАЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки - Белгидромет
Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение
Минэкономики рассказало о льготах на услуги электроснабжения и сжиженный газ
Минприроды рассказало, как помочь зимующим лебедям и уткам
Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Минздраве
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.