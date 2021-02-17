Во Франции проголосовали за резонансный закон об укреплении республиканских принципов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея Франции проголосовала за принятие законопроекта "Об укреплении республиканских принципов", сообщает Euronews.

Изначально документ носил название "О сепаратизме", что подразумевало отделение приверженцев радикального ислама от французского общества. Но в итоге это слово решили убрать из текста, поскольку многие предложения и так вызвали острые дискуссии.

Документ поддержали 347 членов Ассамблеи, 151 высказался против. В конце марта слушания касательно законопроекта пройдут в Сенате Франции.

Анонсированный в октябре 2020 года президентом Франции Эммануэлем Макроном законопроект предусматривает, в частности, борьбу с распространением ненависти в интернете, усиленный контроль над деятельностью НКО, прозрачность финансирования религиозных структур, надзор над обучением на дому и другое.

Текст законопроекта вызвал волну критики как правых и ультраправых партий, считающих эти меры недостаточными из-за отсутствия ограничений на ношение платка или контроль за радикализацией, так и левых партий, видящих в законопроекте стигматизирующий мусульман подтекст. Активисты и академическое сообщество опасаются ущемления прав НКО.

В воскресенье, 14 февраля, около двухсот противников законопроекта собрались в центре Парижа на митинг. Недовольство у протестующих вызывает в том числе вмешательство государства в деятельность неправительственных организаций вплоть до возможного запрета на работу некоторых из них. Манифестанты также обвиняют правительство в исламофобии.

В конце 2020 года по Франции прокатилась волна громких терактов. Жертвой одного из них стал учитель истории Самюэль Пати, в результате другого погибли две прихожанки и привратник католического храма в Ницце. После этого Эммануэль Макрон заявил, что власти страны развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.-0-