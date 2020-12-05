Во Франции проходят массовые протестные акции, полиция применила газ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 манифестаций против законопроекта о "глобальной безопасности" и против жестоких действий полиции проходят 5 декабря в городах Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Это вторая крупная серия протестов против законопроекта - предыдущая неделю назад в Париже завершилась погромами и стычками радикально настроенных участников с полицией.

5 декабря, как сообщил телеканал BFM, несколько тысяч человек колонной вышли с парижской площади Порт де Лила к площади Республики, где запланирован большой митинг.

Среди участников акции немало "желтых жилетов", которые выдвигают также требования о справедливой оплате труда, протестуют против увольнений.

Причиной возмущений стала статья 24 законопроекта о "глобальной безопасности", одобренная в первом чтении Национальным собранием. Она предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, сообщает их адреса и фамилии. Теперь суд наделяется правом признать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на правоохранителей.

Манифестанты требуют полностью удалить статью из проекта закона, который Сенату предстоит рассмотреть в начале будущего года. Выдвигаются требования и об изъятии из законопроекта статей 21 и 22, предусматривающих расширение видеонаблюдения, в частности, с применением беспилотных летательных аппаратов.

Спецподразделения парижской полиции 5 декабря несколько раз использовали гранаты со слезоточивым газом для пресечения беспорядков, возникших на акции протеста. Об этом сообщил телеканал BFM.

Многотысячная колонна манифестантов продвигалась в Париже по установленному маршруту, когда группировки радикалов предприняли попытки разбить витрины бутиков и разграбить их. Полиция, сопровождавшая колонну, немедленно отреагировала на это, разогнав хулиганов с помощью слезоточивого газа. Они начали поджигать на улицах помойные баки и мусор, строительные заборы. Продвижение колонны в итоге заблокировано.

Акции протеста проходят сегодня в 90 городах Франции.

Неделю назад в таких акциях приняли участие, по данным полиции, 133 тыс. человек по всей стране. Организаторы называют цифру в 500 тыс. участников. В Париже протесты сопровождалась многочасовыми стычками хулиганов с полицией, были сожжены несколько автомашин. В стране в ходе таких беспорядков пострадали около сотни сотрудников полиции и жандармерии.-0-