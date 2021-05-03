Во Франции произошел пожар в церкви святых Петра и Павла

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские пожарные тушат огонь, вспыхнувший в церкви святых Петра и Павла в Лилле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

"В эти минуты спасательные службы борются с пожаром в церкви святых Петра и Павла в районе Вазем города Лилль", - написал он, выразив поддержку пожарным.

Пожар, который начался несколько часов назад, в настоящее время практически потушен, однако с крыши все еще падают обугленные части покрытия. С целью выявления причины возгорания будет начато расследование.