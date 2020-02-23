Во Франции произошло землетрясение

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано в 30 км от города По (департамент Атлантические Пиренеи, юго-запад Франции), в котором проживают более 80 тыс. человек. Об этом говорится 23 февраля в коммюнике Центрального сейсмологического бюро Франции.

По его данным, землетрясение произошло в 10:23 утра. Сведений об ущербе нет. За помощью в связи с землетрясением никто не обращался.

В предыдущий раз подземные толчки магнитудой 3,8 в этой области были зафиксированы в ноябре 2019 года.-0-