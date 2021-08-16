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16 августа 2021, 09:45

Во Франции прошли масштабные протесты против обязательной вакцинации и "санитарных пропусков"

Фото AFP
Фото AFP
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в минувшие выходные противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 вновь вышли на акции протеста, сообщает Deutsche Welle.

По данным французского Министерства внутренних дел, по всей стране в акциях приняли участие около 215 тыс. человек. Демонстрации против обязательной вакцинации медработников и расширения действия "санитарных пропусков" проходят там уже пятые выходные подряд. Протесты были в основном мирными. В МВД сообщили об 11 задержанных.

В демонстрациях участвовали люди самых разных политических взглядов, отметил французский политолог Жан-Ив Камю. В том числе сторонники правых радикалов и участники движения "Желтые жилеты". На кадрах телеканала BFMTV из Парижа можно было наблюдать толпу с национальными флагами, с плакатами "Libertе!" ("Свобода").

Возмущение протестующих вызывает ужесточение мер по борьбе с COVID-19, прописанное в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа жители Франции обязаны предъявить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус при посещении ресторанов, кино, для путешествий на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование "санитарных пропусков" планируют ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.-0- 
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вакцинация вирус протест Франция
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